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Министр культуры РФ Любимова заболела коронавирусом

Министр культуры РФ Любимова заболела коронавирусом
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус, болезнь протекает в легкой форме, министр работает из дома, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах", - сказала пресс-секретарь министра Анна Усачёва.

Она отметила, что болезнь у министра протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет.

30 апреля коронавирус был выявлен у главы правительства Михаила Мишустина, об этом он сообщил по видеосвязи президенту РФ Владимиру Путину, а затем отправился в медучреждение. Указом президента исполняющим обязанности главы правительства в тот же день был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Кроме того, 1 мая стало известно, что коронавирусом также заразились глава Минстроя Владимир Якушев и его зам Дмитрий Волков.

Хроника 09 января – 06 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Минкультуры РФ Ольга Любимова Анна Усачёва коронавирус

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