Министр культуры вернулась на работу после коронавирусной инфекции

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министр культуры Ольга Любимова, которая переболела коронавирусной инфекцией, вернулась к работе, сообщили в пресс-службе ведомства. Ее выписали.

"Ольга Борисовна на рабочем месте, чувствует себя хорошо. К счастью, болезнь протекала в легкой форме", - сообщила пресс-секретарь министра Анна Усачева.

По ее словам, министр почти три недели работала из дома и удаленно общалась со всеми подразделениями ведомства и с профессиональным сообществом. Госпитализация ей не потребовалась.

О заражении Любимовой стало известно только 6 мая. 12 мая она рассказала телеканалу "Россия 24", что лечится дома и что рассчитывает "отсидеть оставшуюся неделю", работая дистанционно. По ее словам, она регулярно проводила совещания и постоянно была на связи с коллегами. Она отметила, что у нее периодически незначительно повышалась температура.

30 апреля с COVID-19 был госпитализирован премьер-министр Михаил Мишустин. 1 мая стало известно, что заразился министр строительства Владимир Якушев, 8 мая он был выписан.