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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
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Заразившаяся коронавирусом министр культуры рассказала о страхах и тревогах

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Министр культуры Ольга Любимова лечится от коронавирусной инфекции дома, а "страхи и тревоги" ей помогает пережить то, что она постоянно на связи с коллегами. Она рассказала о болезни телеканалу "Россия 24".

Пандемия коронавируса

"У меня есть какие-то тревоги и страхи и просто спокойно отсидеться, отлежаться, тем более это помогает и то, что постоянно на связи с коллегами, мы постоянно переписываемся, все мессенджеры включены. И это мне поможет отсидеть оставшуюся неделю", - сказала она.

По ее словам, она регулярно проводит совещания.

"Мне удается, по счастью, не останавливать рабочий процесс, что сейчас очень важно... У меня не очень большая температура вечером и днем, я могу совершенно спокойно работать, находясь дома, разумеется, и мне предстоит высидеть весь положенный срок, но надеюсь, что все этим и ограничится и буду стараться лишнего не добавлять", - сказала министр.

О заражении Любимовой коронавирусной инфекцией Минкультуры сообщило 6 мая.

30 апреля с COVID-19 был госпитализирован премьер-министр Михаил Мишустин. 1 мая стало известно, что заразился министр строительства Владимир Якушев.

Минкультуры Ольга Любимова коронавирус Минстрой правительство Михаил Мишустин Владимир Якушек

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