Группа ВТБ приобрела 10% в калийном проекте "Акрона"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Группа ВТБ сообщила, что приобрела 10% в калийном проекте "Акрона", "Верхнекамской калийной компании" (ВКК, оператор проекта Талицкого ГОКа в Пермском крае).

Ранее в среду "Акрон" раскрыл, что выкупил у Сбербанка 10% акций ВКК за 8,1 млрд рублей. У банка был опцион "пут" на продажу "Акрону" 20% ВКК в августе этого года.

Опцион на оставшиеся 10% ВКК пролонгирован на срок до 7 лет, сообщил Сбербанк. Текущая доля банка в проекте составляет 29,9%.

В июне "Акрон" договорился со Сбербанком о продлении срока другого опциона - на продажу 19,9% акций ВКК - до июня 2023 года. Тогда же в проекте появился еще один новый инвестор - банк "Открытие", которому "Акрон" продал 10,1% ВКК, сократив свою долю с 60,1% до 50% + 1 акция.

У "Открытия" также есть опцион на продажу этого пакета "Акрону" в июне 2023 года, следует из отчетности компании. "Акрон", в свою очередь, может выкупить у банков 19,9% и 10,1% ВКК по июнь 2023 года в рамках опционов "колл".

"Акрон" в прошлом году договорился о проектном финансировании для Талицкого проекта на $1,8 млрд (с учетом резервного транша) в рамках "Фабрики проектного финансирования ВЭБа". Предполагалось, что Газпромбанк, "Открытие", Сбербанк и ВТБ суммарно предоставят $1,17 млрд, еще $280 млн, а также резервный транш на $360 млн обеспечит ВЭБ. Сделка была одобрена наблюдательным советом "ВЭБ.РФ" в конце прошлого года, но на подписание стороны пока не вышли.

ВТБ также надеется "принять участие в проектном финансировании завершения строительства проекта", приводятся в сообщении слова первого заместителя президента-председателя правления банка Юрия Соловьева.

Общий capex Талицкого проекта мощностью 2 млн тонн хлоркалия в год оценивается в $1,5 млрд, еще $0,3 млрд потребуется на расширение до 2,6 млн тонн. По данным рейтингового агентства Fitch, активная фаза реализации проекта отложена до 2022 года, а начало добычи может быть перенесено с 2023 на 2025 год.