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"Акрон" выкупил у Сбербанка 10% в своем калийном ГОКе за 8,1 млрд рублей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Акрон" выкупил у Сбербанка 10% в своем калийном проекте за 8,1 млрд рублей, сообщила "дочка" компании - ПАО "Дорогобуж", на баланс которой приобретены акции.

У Сбербанка был опцион "пут" на продажу "Акрону" 20% акций "Верхнекамской калийной компании" (ВКК, оператор проекта Талицкого ГОК в Пермском крае) в августе этого года. До сделки банку принадлежало 39,9% ВКК.

В июне "Акрон" договорился со Сбербанком о продлении срока другого опциона - на продажу 19,9% акций ВКК - до июня 2023 года. Тогда же компания продала 10,1% в калийном проекте банку "Открытие", сократив свою долю с 60,1% до 50% + 1 акция.

У "Открытия" также есть опцион на продажу этого пакета "Акрону" в июне 2023 года, следует из отчетности компании. "Акрон", в свою очередь, может выкупить у банков 19,9% и 10,1% ВКК по июнь 2023 года в рамках опционов "колл".

"Акрон" в 2019 году договорился о проектном финансировании для Талицкого проекта на $1,8 млрд (с учетом резервного транша) в рамках "Фабрики проектного финансирования ВЭБа". Предполагалось, что Газпромбанк, "Открытие", Сбербанк и ВТБ суммарно предоставят $1,17 млрд, еще $280 млн, а также резервный транш на $360 млн обеспечит ВЭБ. Сделка была одобрена наблюдательным советом "ВЭБ.РФ" в конце прошлого года, но на подписание стороны пока не вышли.

По данным агентства Fitch, "Акрон" вновь сдвинул сроки строительства калийного рудника: активная фаза реализации проекта отложена до 2022 года, а начало добычи может быть перенесено с 2023 на 2025 год.

Общий capex Талицкого проекта мощностью 2 млн тонн хлоркалия в год оценивается в $1,5 млрд, еще $0,3 млрд потребуется на расширение до 2,6 млн тонн.

Акрон Сбербанк. Дорогобуж ВКК Пермский край Талицкий ГОК

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