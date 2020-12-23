"Акрон" подписал в Новгороде СЗПК на сумму более 100 млрд рублей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Акрон", федеральное Минэкономразвития и правительство Новгородской области подписали в Новгороде соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по проекту строительства комплекса аммиака и карбамида на новгородской площадке группы. Объем капиталовложений в проект оценивается в 106 млрд рублей.

Мощность нового производства составит 1,6 млн тонн карбамида и 300 тыс. тонн товарного аммиака.

"Комплекс может стать крупнейшим производством аммиака и карбамида в Европе", - заявил через пресс-службу председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов.

Ранее Попов говорил "Интерфаксу", что "Акрон" планирует привлечь для строительства комплекса безрегрессное проектное финансирование, чтобы проект не увеличивал общий ковенантный долг группы.

В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект по строительству калийного ГОКа в Пермском крае, у "Акрона" - 50% + 1 акция). Основным бенефициаром "Акрона" является Вячеслав Кантор, free float составляет 6%.