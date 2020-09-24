"Ведомости" сообщили о массовых увольнениях у производителя SSJ100

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В компании "Региональные самолеты", которая производит самолеты Sukhoi SuperJet 100, сократили не меньше 500 человек, пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудника "Региональных самолетов" и два источника, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Еще в 2019 году в компании ставилась задача оптимизировать штат примерно на 900 человек, добавляет другой собеседник, не уточняя, какая часть этой задачи выполнена. Сокращения прошли в этом году в полном соответствии с трудовым законодательством, заверил один из источников.

Производитель SSJ-100 ранее назывался "Гражданские самолеты Сухого". В конце 2019 года компания была присоединена к корпорации "Иркут" и в феврале 2020 года стала ее филиалом "Региональные самолеты".

В ГСС в последние годы до объединения с "Иркутом" было 3000–3100 сотрудников, говорится в отчетности компании. Значит под сокращение попало от 15 до 30% всех сотрудников, пишут "Ведомости". Факт сокращений подтверждается отчетностью самого "Иркута": В 2018–2019 годах в "Иркуте" по итогам каждого квартала было от 14 600 до 15 700 сотрудников. В отчетности 2020 года на конец II квартала в объединенной компании было всего 17 000 человек, или на 700 меньше, чем в сумме в "Иркуте" и ГСС на конец прошлого года.

Из "Региональных самолетов" ушли около 10% сотрудников, а также несколько сократился штат "Иркута", сказал представитель "Иркута".

"Были объединены две ключевые компании гражданского авиастроения – "Иркут" и ГСС, каждая имела полноценную управляющую команду и административный штат, в рамках кадровой оптимизации были в первую очередь сокращены дублирующие друг друга управленческие и административные должности в московских командах", – говорит источник в "Иркуте".

Два источника в ОАК говорят, что были сокращены некоторые инженеры "Региональных самолетов", работавшие в Жуковском; им предложили работу в других холдингах ОАК. Непонятно только, почему инженеры не нужны самому производителю "Суперджетов", единственному действующему гражданскому авиапредприятию, отметил один из собеседников "Ведомостей".

Ближнемагистральный самолет SSJ100 – первый и пока единственный гражданский лайнер, разработанный в России с нуля. Другие заводы ОАК выпускают буквально единичные экземпляры советских самолетов Ту-204 и Ил-96 для президентского летного отряда, силовых ведомств и МЧС.