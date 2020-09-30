Иностранные поставщики стали отказываться от работы с авиастроителями РФ

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Некоторые иностранные компании, которые поставляют готовые системы для российских гражданских самолетов, отказались от поставок и сотрудничества, сообщил на форуме "Микроэлектроника-2020" директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолётов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут, - сказал он. - По факту без объявления санкций они сказали о том, что системы больше поставлять не будут. Таким образом пытаются просто остановить наше гражданское авиастроение".

Шпак считает, что дальнейшие ограничения могут коснуться микроэлектроники.

Он не уточнил, какие именно системы не будут поставляться и каких самолетов коснулись ограничения.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием Объединенной авиастроительной корпорации и "Ростеха" по этому поводу.

Шпак также высказал мнение, что России нужно обеспечить себе полную независимость в сфере микроэлектроники, и если не сделать этого сейчас, то "через 10-15 лет будет поздно: во всей инфраструктуре будет стоять импорт и никакой возможности поменять и изменить не будет". Он назвал это "вопросом безопасности и суверенитета".

По словам чиновника, идет активная работа по сокращению числа иностранных компонентов в электронике вооружений и космических систем.

"Мы практически каждый год открываем большое количество работ по этому направлению. И значительную часть импортозамещения в космических аппаратах с "Роскосмосом" мы на сегодняшний момент уже провели. Больше 80% электронной компонентой базы на сегодняшний момент в космических аппаратах - это уже электронно-компонентная база российской разработки как минимум", - сказал Шпак.

"На сегодняшний момент точно совершенно больше 60%, если в целом по больнице температуру мерить, это отечественная компонентная база", - добавил он, говоря об оборонной сфере.