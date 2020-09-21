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Транспортная полиция проводит дополнительную проверку по Навальному

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Транспортная полиция проводит дополнительную проверку в связи с появлением в СМИ видеороликов и новой информации о случившемся с Алексеем Навальным, сообщает управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. Доследственная проверка продолжается.

Навальный попал в больницу

Там уточнили, что следователи решили повторно опросить сотрудников Фонда по борьбе с коррупцией, которые сопровождали Навального во время его поездки в Томск и Новосибирск.

На данный момент полицейские уже опросили около 200 человек, которые "контактировали с Навальным либо были очевидцами его пребывания в Томске и Томской области, а также часть пассажиров, летевших в одном самолете с ним".

В МВД напомнили, что 22 августа менеджер проектов ФБК Мария Певчих "уклонилась от дачи объяснений и вылетела из Омска в Германию".

"В настоящее время ее местонахождение устанавливается. Несмотря на общение с ней и ее адвокатом по телефону, направление повесток в ФБК и по месту жительства, до сегодняшнего дня в органы предварительного следствия Мария Певчих не явилась", - говорится в пресс-релизе.

В МВД также напомнили, что руководители следственного отделения Томского линейного отдела МВД направили запросы об оказании правовой помощи Германии, Франции и Швеции, но ответов не получили.

Сейчас следователи проводят анализ полученных объяснений, заключений экспертов и других сведений и документов.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Его экстренно госпитализировали в Омске, а два дня спустя перевезли на лечение в Германию. Правительство ФРГ заявило, что независимые экспертные исследования показали, что он был отравлен фосфорорганическим веществом группы "Новичок", и призвало российскую сторону расследовать произошедшее. Также сообщалось, что выводы германских экспертов подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

Российские врачи следов отравления в организме Навального не нашли и настаивают, что у него произошло нарушение углеводного обмена. В Кремле указывают, что поэтому юридических оснований для возбуждения уголовного дела нет, но доследственная проверка продолжается.

В Фонде борьбы с коррупцией 21 сентября заявили, что истек максимальный срок доследственной проверки - 30 дней, но фонд не получил ни отказа в возбуждении уголовного дела, ни постановлеия о его возбуждении. На этом основании в ФБК заявили, что его сотрудники больше не будут являться в транспортную полицию Томска на опросы.

Навальный опубликовал на своем сайте заявление, в котором потребовал вернуть ему одежду и обувь, которые были на нем в день госпитализации.

В Омском Минздраве заявили, что эти вещи из больницы забрали сотрудники следственных органов.

Руководитель отдела расследований ФБК Мария Певчих, которая постоянно проживает в Великобритании, рассказала журналистам, что была с Навальным в Томске. Узнав о его госпитализации, она добралась до Омска, а затем сопровождала его и его жену Юлию при перелете в Берлин. По ее словам, она привезла в Германию некоторые вещи из номера в Томской гостинице, где останавливался Навальный. Соратники политика успели их описать и забрать до уборки номера.

Хроника 20 августа – 21 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Мария Певчих Алексей Навальный Томск Омск Германия МВД Новичок Швеция Франция

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