Экс-кандидат в ростовские губернаторы подал иск об отмене итогов голосования

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от КПРФ Евгений Бессонов на выборах губернатора Ростовской области подал в суд иск с требованием признать итоги голосования недействительными, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Ответчиком выступает избирательная комиссия Ростовской области.

В свою очередь, пресс-служба регионального избиркома опубликовала информацию, что основная часть заявлений о нарушениях на выборах 13 сентября не нашли своего подтверждения.

"Проведенные проверки показали, что члены участковых комиссий действовали в рамках избирательного законодательства, организовав избирательный процесс на должном уровне", - говорится в сообщении избиркома.

Как сообщалось, действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев переизбран на пост главы региона на новый срок, за него проголосовали 65,6% избирателей. Явка на выборах составила 43%.

Кандидат от КПРФ Евгений Бессонов набрал 17,5%, Петр Пятибратов от ЛДПР - 7,7%, Алексей Лященко от партии "Справедливая Россия" - 4%, кандидат партии "Патриоты России" Владимир Башкатов - 3,1%.

В первый день голосования на избирательном участке №539 в ростовском городе Гуково бюллетени были признаны недействительными после проведенной проверки. Всего избирком региона получил 140 обращений о нарушениях на выборах.