"Эсер" Чиркова обошла врио губернатора Поморья в районе Шиеса

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в губернаторы Архангельской области Ирина Чиркова, выдвинутая "Справедливой Россией" , получила большинство голосов в Ленском районе, где планировали строить свалку "Шиес". Там она набрала 43,68%, а врио главы региона Александр Цыбульский - 38,26%.

Как объявил председатель регионального избиркома Андрей Контиевский, Чиркова также победила в Ненецком автономном округе, набрав она набрала 62,21% голосов против 20% Цыбульского. По данным ГАС-выборы, больше всего голосов Цыбульский получил в Онежском районе, где за него отдали голоса 81,72% избирателей. Выборы он выиграл.

По словам главы избиркома, серьезных нарушений на выборах в Архангельской области зафиксировано не было, но были случаи некорректного поведения наблюдателей.

В комиссию поступили четыре жалобы, в том числе три от Чирковой.

"Все они касаются того, что акты о досрочном голосовании были оформлены с нарушениями. Есть ошибки при оформлении, после проверки претензии были сняты наблюдателями самого кандидата", - сказал Контиевский.

Всего на выборах в единый день голосования работали 810 наблюдателей. Иногда они пытались создавать конфликты, рассказал чиновник.

"Один из них, например, ходил по участку и пытался снимать все на телефон, в том числе персональные данные. Я сам смотрел видео этого инцидента, там явно была попытка спровоцировать члена комиссии", - отметил глава облизбиркома.

Контиевский напомнил, что Олегу Мандрыкину ("Яблоко") и Юрию Шевелеву ("Партия добрых дел") отказали в регистрации кандидатами, поскольку они не смогли собрать необходимое количество подписей в поддержку выдвижения. Мандрыкин ранее был координатором протестов в Шиесе.

Всего избирком зафиксировал 4 600 испорченных бюллетеней, или 1,55% от их общего количества.

Комментируя явку, Контиевский отметил, что в Поморье она традиционно низкая, а 13 сентября на нее мог повлиять сильный дождь. Явка составила 32,64%, на губернаторских выборах пять лет назад она составляла 20,99%.

В Вельском и Коношском районах во время выборов произошли отключения электроэнергии из-за ураганного ветра, в обоих случаях аварии были оперативно устранены и не повлияли на ход голосования.