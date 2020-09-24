Петербуржцы жалуются на отопление в домах на фоне аномального тепла

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Жители разных районов Санкт-Петербурга жалуются на горячие батареи на фоне теплой погоды, перекрывающей температурные рекорды второй день подряд.

О перетопе в квартирах корреспонденту "Интерфакса" рассказали жители Центрального, Фрунзенского, Московского и Невского районов. В некоторых квартирах отопление включено уже неделю, в других оно появилось только накануне. Собеседник агентства в Красногвардейском районе города сообщил, что в его доме отопление не подключено до сих пор.

В аварийно-диспетчерской службе в Невском районе сообщили, что уже приняли множество заявок на отключение отопления из-за высокой температуры в квартирах, отметив, что одновременно получают и заявки на подключение отопления. Собеседник агентства усомнился, что отопление будет отключено, поскольку в скором времени его вновь придется включать.

Как сообщалось, Петербург второй день подряд бьет температурные рекорды. В четверг в городе температура превысила 23 градуса, побив рекорд 1925 года.

Накануне в городе также был зафиксирован температурный рекорд - плюс 21,1 градуса. Предыдущий исторический максимум для 23 сентября составлял плюс 20,6 градуса и был отмечен в 1989 году.

Периодическое протапливание началось в Петербурге 17 сентября. Отопительный сезон официально еще не объявлен.