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Синоптики пообещали москвичам теплый ноябрь

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Ноябрь в столичном регионе будет теплее климатической нормы, сообщил Росгидромет. В Гидрометцентре России также ожидают, что средняя температура воздуха в Москве и Подмосковье в ноябре будет выше многолетней нормы.

Начавшаяся неделя будет теплой, обещают в Росгидромете. В ближайшие дни погоду в регионе будут определять теплые воздушные массы с запада.

"На фоне повышенного атмосферного давления вероятность дождей незначительна. При южном и юго-западном ветре преобладающая температура ночью в Москве 4...7 градусов, по области от 1 до 7 градуса, днем в Москве 8...10 градусов, по области от 6 до 11 градусов. Это на 4-5 градусов выше климатической нормы", - сообщает Росгидромет.

Для 5-7 ноября синоптики прогнозируют, что в регион придет северный циклон, атмосферное давление будет падать, ветер сменится на северный и немного усилится, начнутся небольшие дожди.

Прошедший октябрь в столичном регионе, по словам метеорологов, также был самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

"Средняя температура месяца, по данным метеостанции на ВДНХ, составила 9,2 градуса. До этого самым теплым был признан октябрь 1967 года с температурой 9 градусов", - напомнили эксперты.

Гидрометцентр Росгидромет Москва Московская область

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