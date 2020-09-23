В Петербурге побит температурный рекорд 1989 года

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге в среду зафиксирована рекордно теплая температура воздуха, сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

"Столбик термометра зафиксировал первый сентябрьский температурный рекорд, который на 15:00 составил плюс 21,1 градуса. Предыдущий исторический максимум, плюс 20,6 градуса, был отмечен в 1989 году", - отметили в Гидрометцентре.

Синоптики отмечают, что это 15-й по счету рекорд по максимальной температуре воздуха в 2020 году.

Итоговое значение максимальной температуры воздуха будет известно после 21:00.