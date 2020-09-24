В Петербурге побит температурный рекорд 1925 года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Воздух прогрелся в Санкт-Петербурге в четверг до 23,4 градус, побив температурный рекорд почти вековой давности.

"На 15:00 по московскому времени 24 сентября температура воздуха составила +23,4 градуса. Предыдущий исторический максимум - плюс 22,9 градуса был отмечен в 1925 году", - сообщило в четверг Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Накануне в городе также был зафиксирован температурный рекорд - плюс 21,1 градуса. Предыдущий исторический максимум для 23 сентября составлял плюс 20,6 градуса и был отмечен в 1989 году.

В ближайшие дни в Петербурге сохранится теплая погода.