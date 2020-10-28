Костин назвал условие для отказа ВТБ от суда по "АГД-Даймондс"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ВТБ готов отказаться от тяжбы по сделке с акциями "АГД-Даймондс" при условии полного возврата денег, выданных "Открытие холдингу" на покупку алмазодобывающего актива, заявил Reuters глава банка Андрей Костин.

"Нам пока предлагают возврат денег с какими-то вычетами. На это мы не пойдем", - сказал он.

У нас железобетонная правовая позиция, мы - добросовестный кредитор, предприятие у нас в залоге. Если нам вернут деньги - пожалуйста; кто будет владельцем после этого, "Открытие" или "ЛУКОЙЛ", нам все равно. Не вернут деньги, значит, предприятие перейдет к нам, мы будем им управлять, чтобы возвращать кредиты. Абсолютно правовая позиция. Судиться? Значит, будем судиться. Хотя судиться я не люблю", - заявил Костин.

"Я симпатизирую позиции банка "Открытие". Но на каком основании можно расторгнуть сделку трехлетней давности, я не понимаю. Что цена была высокая? Но это смешно. Тогда каждый новый пришедший собственник может расторгать все сделки предшественника, говоря, что "цена была высокая". Цена была определена инвестбанками, включая американские банки. Но если все-таки сделка будет развернута и нам вернутся деньги, хорошо. Нам чем меньше судов, тем лучше. Если нас отпустят с деньгами, то вперед, мы пойдем дальше", - добавил он.

Актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", был продан компании ООО "Открытие промышленные инвестиции" за $1,45 млрд в 2017 году. Сделку частично финансировал ВТБ, выдав кредит ОПИ на $873 млн и получив в залог акции компании.

ФАС в конце мая подала иск о пересмотре сделки по покупке АГД. Как выяснила антимонопольная служба, "Открытие холдинг" при покупке актива скрыл от ФАС данные о гражданстве трех своих акционеров. Кроме того, по мнению ФАС, цена сделки была завышена вдвое. Учитывая, что основным активом холдинга на тот момента был банк "Открытие", который через несколько месяцев после сделки подпал под санацию, оспариваемая сделка может прикрывать вывод средств банка в пользу бенефициаров холдинга с иностранным гражданством, считает ФАС.

В начале июля ВТБ сообщил, что ОПИ перестала исполнять обязательства по кредиту. Этот факт, а также попытка ФАС развернуть сделку, вынудили ВТБ подать иск к ОПИ с требованием вернуть кредитные средства. Глава ФАС Игорь Артемьев допускал возможность досудебного урегулирования спора, но на условиях антимонопольного ведомства и ЦБ.