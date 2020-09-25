РФ сочтет вмешательством во внутренние дела привлечение ОЗХО к делу Навального

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия расценит как вмешательство в свои внутренние дела возможное привлечение к "делу Навального" группы ОЗХО по расследованию и идентификации (ГРИ), заявил в интервью "Интерфаксу" постпред РФ при организации Александр Шульгин.

"Атрибутивный механизм был учрежден западными странами в обход положений КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия - ИФ) и мандата ОЗХО и в нарушение исключительных прерогатив Совета Безопасности ООН. Ангажированность ГРИ не вызывает ни у кого ни малейших сомнений. А ее привлечение к расследованиям - ни что иное, как попытка использовать ОЗХО для вмешательства во внутренние дела государства-участника КЗХО", - сказал он.

Так Шульгин ответил на вопрос агентства о том, есть ли вероятность привлечения к "делу Навального" ГРИ.

Он подчеркнул, что Россия не будет верить на слово выводам ОЗХО по делу Навального, их тщательно изучат в случае получения российские эксперты.

"Принять, как данность, голословные заявления от кого бы то ни было, даже от такой структуры, как ОЗХО, мы, разумеется, не сможем. Нам нужны факты, конкретные доказательства, как минимум, подробные результаты анализов с подтверждением достоверности их источников. После этого российские эксперты все тщательно изучат и сделают свои выводы", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

"Предсказать заранее, какими они (выводы - ИФ) будут, невозможно. Однако мы очень рассчитываем, что такие материалы мы все же получим, будь то от Техсекретариата ОЗХО или же от германской стороны", - отметил Шульгин.

"Группа по расследованию и идентификации обслуживает в настоящий момент геополитические интересы Запада на Ближнем Востоке, это политизированная структура, заточенная под штамповку необходимых ее создателям заключений о якобы виновности сирийских властей в применении химического оружия. Россия и ряд других стран не признают ее легитимность и по этой причине с ней не сотрудничают", - напомнил он.

Ситуация с Навальным

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Позже его вывели из искусственной комы, а 23 сентября выписали из стационара.

С самого начала Россия и страны Запада стали обмениваться обвинениями в непредставлении информации по ситуации с Навальным. На Западе считают, что Навальный был отравлен, и призывают Москву предоставить необходимые разъяснения. Там уже обсуждается вопрос о введении в отношении России новых санкций, в частности, звучат призывы к заморозке проекта "Северный поток 2".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на просьбу прокомментировать возможные санкции в отношении России за ситуацию с Навальным, заявил 9 сентября: "Санкции вполне возможны, но это не повод что-то менять в нашем подходе, который абсолютно логичен и объясним".

В свою очередь в Москве сетуют, что Германия не передает данные по ситуации с Навальным России, и заявляют о готовности обмениваться информацией. Кроме того, отмечается, что юридических оснований для возбуждения уголовного дела пока нет, хотя доследственные действия проводятся. При этом подчеркивается, что Россия заинтересована в том, чтобы пролить свет на причины произошедшего.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

10 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена контактировать с ОЗХО. На вопрос, получила ли Москва какие-либо данные от этой организации, Песков сказал: "Нет, никаких данных мы пока не получали. С ОЗХО еще предстоит осуществить контакты на этот счет, пока нет никаких данных".