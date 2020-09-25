Александр Шульгин: ОЗХО и ФРГ в "деле Навального" играют с Россией в пинг-понг

Постпред РФ при ОЗХО рассказал, что происходит с запросами России по делу Навального

Александр Шульгин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в интервью "Интерфаксу" рассказал о противодействии Берлина доследственной проверке Москва по "делу Навального", о позиции РФ в случае привлечения к этому делу группы ОЗХО по расследованию и идентификации, а также о том, что Россия не будет верить на слово Западу и продолжит добиваться получения подробных результатов анализов и конкретных доказательств

- По заявлениям российской стороны, Германия не предоставила Москве никаких реальных доказательств, которые бы подтвердили, что Навальный был отравлен химическим веществом. При этом Берлин все запросы перенаправляет в ОЗХО, а те, в свою очередь, - в Берлин. Сейчас, как вы уже заявили, Россия направила запрос в постпредство Германии при ОЗХО. Нет ли у нас ощущения, что России никто просто не хочет давать ответов и что нас водят за нос? Готовы ли мы к тому, что вообще не получим никаких фактов и доказательств ни от одной из сторон и какие могут быть наши действия в рамках ОЗХО тогда?

- Да, действительно, в настоящий момент германские власти и Техсекретариат ОЗХО играют в пинг-понг в отношении российских запросов раскрыть характер своего взаимодействия по "делу Навального". Не далее как 14 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что за документальными и медицинскими материалами, свидетельствующими якобы об отравлении российского гражданина, Россия должна обращаться в ОЗХО. Техсекретариат же, сославшись на политику конфиденциальности, отправил нас за всеми разъяснениями к немецкой стороне.

Россию призывают к тщательному расследованию произошедшего, но при этом держат в стороне от того, что делается "за кулисами". Я бы даже сказал, что пока все факты говорят об активном противодействии со стороны Германии проводимой в России доследственной проверке по данному инциденту и о препятствии установлению истины в рамках российского законодательства. Свидетельство тому – отказ Берлина от взаимодействия по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений, в частности игнорирование запросов Генпрокуратуры России, пренебрежение своими обязательствами по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также по статье VII КЗХО. Посмотрим, как поступят Франция и Швеция, которые, в отличие от России, получили от Германии пробы Алексея Навального, и к которым мы тоже обратились с просьбой о правовой помощи.

Мы не оставляем попыток добиться от Германии предоставления нам имеющихся у нее материалов. Раз уж Берлин решил задействовать ОЗХО, то немцы обязаны сотрудничать с нами в правовом поле КЗХО. 23 сентября мы направили в Постпредство ФРГ при ОЗХО запрос, по п.2 статьи IX, согласно которому немецкая сторона обязана дать нам ответ в десятидневный срок. В зависимости от его содержания будем определяться с нашими дальнейшими шагами, в том числе на площадке ОЗХО.

- Существует ли вероятность того, что "дело Навального" в итоге может передано в группу ОЗХО по расследованию и идентификации которая была учреждена вопреки позиции России?

- Группа по расследованию и идентификации (ГРИ) обслуживает в настоящий момент геополитические интересы Запада на Ближнем Востоке, это политизированная структура, заточенная под штамповку необходимых ее создателям заключений о якобы виновности сирийских властей в применении химического оружия. Россия и ряд других стран не признают ее легитимность и по этой причине с ней не сотрудничают. Атрибутивный механизм был учрежден западными странами в обход положений КЗХО и мандата ОЗХО и в нарушение исключительных прерогатив Совета Безопасности ООН. Ангажированность ГРИ не вызывает ни у кого ни малейших сомнений. А ее привлечение к расследованиям – ни что иное как попытка использовать ОЗХО для вмешательства во внутренние дела государства-участника КЗХО.

- Если ситуация со Скрипалями не повторится, и ОЗХО все же предоставит России какие-то реальные доказательства, насколько серьёзным аргументом они станут для Москвы, и готовы ли мы будем их принять? Или мы в любом случае их будем пытаться оспорить?

- Принять как данность голословные заявления от кого бы то ни было, даже от такой структуры как ОЗХО, мы, разумеется, не сможем. Нам нужны факты, конкретные доказательства, как минимум, подробные результаты анализов с подтверждением достоверности их источников. После этого российские эксперты все тщательно изучат и сделают свои выводы. Предсказать заранее, какими они будут, невозможно. Однако мы очень рассчитываем, что такие материалы мы все же получим, будь то от Техсекретариата ОЗХО или же от германской стороны.