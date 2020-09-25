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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:21Заразились
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Глава центра имени Гамалеи призвал ускорить массовую COVID-вакцинацию

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Массовую вакцинацию от коронавируса необходимо ускорить, но увеличить объем выпускаемых вакцин сложно, заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Надо резко ускоряться c выпуском вакцины, но это очень трудно сделать, много нужно ввозить составляющих, расходников", - сказал Гинцбург в пятницу "Интерфаксу".

25 сентября количество заболевших коронавирусом в России и Москве резко выросло: в Москве с 1 тыс. до 1,5 тыс. за сутки, в России - с 6,6 тыс. до 7,2 тыс.

Хроника 09 января – 25 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Центр имени Гамалеи Александр Гинцбург Коронавирус

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