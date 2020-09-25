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Задержаны подозреваемые в обмане менеджера банка на 4 млн рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД Татарстана и отдела МВД Кукморского района задержали подозреваемых в хищении 4 млн рублей из банка. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Один из сообщников позвонил на рабочий телефон ведущего менеджера банка. Он представился начальником отдела информационной безопасности и рассказал, что замечена проблема с проведением операций по вкладам.

Чтобы устранить сбой, звонивший предложил перечислить четыре миллиона рублей на специальный счет, открытый на имя другого банковского служащего для проведения тестовых операций. По его словам, затем эти операции аннулируются.

Сотрудница банка по своей инициативе предложила перевести сначала рубль. Операция прошла успешно. Затем она под диктовку звонившего отправила на указанный им счет четыре миллиона рублей, которые его сообщник снял в одном из московских филиалов банка.

По факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По делу задержаны два жителя Подмосковья, один из которых открыл счет, куда ушли миллионы, а другой был посредником. Предполагаемый организатор аферы задержан в Шлиссельбурге.

Всех троих арестовали.

Татарстан Кукморский район МВД Московская область Шлиссельбург

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