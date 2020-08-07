Полиция выпустит учебные банковские карты для просвещения иркутян

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ГУ МВД Иркутской области решило осенью выпустить учебные банковские карты, чтобы объяснять гражднаам, какие именно цифры можно называть посторонним лицам, а какие - нельзя, сообщил начальник отдела информации и общественных связей управления Герман Струглин.

Он считает, что это будет полезно для пожилых людей, которые не очень хорошо ориентируются в современных технологиях.

По его словам, учебные карты будут выдавать людям в банках при оформлении реальных банковских карт. Кроме того, будет выпущено несколько крупных учебных карт, которые полицейские будут использовать на акциях по профилактике мошенничества.

"Начать планируем осенью. Макет учебных карт уже разработан. Это максимально реалистичное изображение банковской карты, на котором помечены все цифры и коды", - уточнил Струглин.

В Иркутской области сейчас каждое шестое преступление совершается дистанционно, заявил замначальника отдела угрозыска ГУ МВД по региону Анатолий Греков. Он допустил, что к концу 2020 года доля таких преступлений может достичь 20%.

По данным угрозыска, с начала года мошенники обманули больше 4200 человек, нанеся им ущерб более чем на 200 млн рублей.

"Только в июле граждане перевели мошенникам 34 млн рублей. Имеются случаи, когда одного человека обманывали несколько раз", - отметил Греков.

В последнее время, по его словам, все чаще людям звонят якобы сотрудники банка или неких "спецслужб", и сообщают, что деньги на их счетах пытаются похитить мошенники. На обман попадаются самые разные люди - пенсионеры, рабочие, продавцы, менеджеры, предприниматели, врачи, учителя, студенты и преподаватели вузов, отметил Греков.

Настоящие сотрудники банков никогда не звонят с такой информацией и никогда не просят граждан называть данные своей личной банковской карты, или переводить деньги на некий "безопасный счет", заверил Греков.

"Мошенники специально используют психологические приемы, чтобы создать ситуацию, когда граждане, не проверяя информацию, добровольно посодействуют хищению. Без помощи гражданина похитить деньги с его карты дистанционно невозможно", - сказал он.

Кроме того, по его словам, мошенники продолжают использовать схемы обмана при покупке и продаже товаров в Интернет, легенды о попавших в беду родственниках, компенсациях за некачественные товары и выигрышах.