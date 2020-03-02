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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:36

Мошенники стали звонить в банки, чтоб получить данные о клиентах

Мошенники стали звонить в банки, чтоб получить данные о клиентах
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила о телефонных звонках злоумышленников в кредитные организации, которые от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа требуют предоставить конфиденциальную информацию о клиентах. Например, паспортные данные, номера банковских карт.

В некоторых случаях мошенники просят предоставить адрес электронной почты, на который затем может отправляться вредоносное программное обеспечение.

Росфинмониторинг напомнил, что формат предоставления ему информации регламентирован постановлением правительства РФ, который не предусматривает предоставление информации по телефонному звонку.

Служба попросила банки проявить бдительность и обо всех подобных случаях сообщать по телефону дежурной службы Росфинмониторинга, а также в правоохранительные органы.

Росфинмониторинг

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