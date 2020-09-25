"Норникель" направит 2 млрд руб. на поддержку коренных народов Севера

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "Норникель" разработал комплексный план содействия развитию коренных малочисленных народов Севера (КМНС) до 2025 года на общую сумму 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Среди приоритетных задач программы – создание сезонных рабочих мест в области туризма, оленеводства, рыболовного и охотничьего промысла. "В частности, уже запланировано строительство цехов по переработке оленины и рыбы, приобретение рефрижераторных установок, строительство этнокомплекса с мастерскими для производства изделий из меха, субсидирование вертолетных перевозок, целевое обучение по специальностям, востребованным в компании, издание учебных пособий на родных языках и многие другие точечные и комплексные решения", - говорится в сообщении.

Программа включает в себя более 40 мероприятий по поддержке традиционных видов деятельности и защите исконной среды обитания, предполагает финансирование жилищных, медицинских, инфраструктурных, туристических социокультурных проектов.

Программа разработана по результатам этнологической экспедиции, прошедшей летом 2020 года.

Кроме того, в пятницу "Норникель" подписал соглашение о сотрудничестве с тремя организациями, представляющими интересы населения: Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Региональной Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Красноярского края и Ассоциацией коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края.

Ранее сообщалось, что Росрыболовство оценило ущерб, нанесенный водным биоресурсам в результате аварии на ТЭЦ в Норильске, в 3,5 млрд рублей. Руководитель ведомства Илья Шестаков заявил журналистам, что восстановление рыбных запасов на Таймыре займет не менее 18 лет.

В свою очередь вице-президент "Норникеля" по федеральным и региональным программам Андрей Грачев заявил, что компания ведет переговоры с Росрыболовством о строительстве инкубационного рыбозавода. Этот завод станет базой для восстановления рыбных ресурсов на территории, которая является базой для традиционного уклада коренных малочисленных народов Севера.

Как сообщалось, территория, подвергнутая загрязнению, находится в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.

Авария произошла 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель"). Там произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента. В результате, по информации Росприроднадзора, разлилось порядка 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждено несколько уголовных дел.