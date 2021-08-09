Умер правозащитник Сергей Ковалев

Правозащитник Сергей Ковалев Фото: Сергей Карпов/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В возрасте 91 года умер диссидент и правозащитник Сергей Ковалев, первый российский уполномоченный по правам человека, один из авторов Российской Декларации прав человека и гражданина 1991 года и 2-й главы Конституции России, в которой говорится о правах и свободах человека и гражданина.

"Сергей Адамович Ковалев умер во сне на рассвете в пятом часу утра. На 92-м году жизни", - сообщил "Интерфаксу" Александр Черкасов, председатель совета правозащитного центра "Мемориал" (организация признана иностранным агентом).

Информацию о смерти Ковалева подтвердил также главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. По его словам, смерть правозащитника не связана с коронавирусом.

В международном обществе "Мемориал" (признано в России иноагентом) выразили соболезнования родным правозащитника.

Ковалев родился на Украине, окончил биофак МГУ и занимался биофизикой. Он заступался за генетику, а в 1966 году организовал сбор подписей под обращением в Президиум Верховного Совета СССР в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля. С 1968 года он уже активно стал заниматься правозащитой. В мае 1969 года он вошел в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР - первой независимой правозащитной общественной ассоциации в стране. Он участвовал в выпуске "Хроник текущих событий" — машинописного издания правозащитников.

За выпуск самиздата в 1975 году он был приговорен к семи годам лишения свободы и трем годам ссылки по статье об антисоветской агитации и пропаганде. После отбытия срока он поселился в Калинине, а в Москву вернулся в 1987 году.

После освобождения он был избран в Верховный совет РСФСР. В 1990 году он стал сопредседателем общества "Мемориал". Он избирался в Госдуму I, II и III созывов, был первым уполномоченным по правам человека в России в 1994-1995 годах и первым председателем Комиссии по правам человека при президенте в 1993-1996 годах.

В 2006 году Ковалев вступил в партию "Яблоко", а также был избран сопредседателем "правозащитной фракции" партии. С 2012 по 2019 год он был членом федерального политического комитета "Яблока".