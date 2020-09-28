В РСТ рассказали об опасениях российских туристов из-за коронавируса

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россияне не торопятся бронировать поездки по стране в ситуации неопределенности из-за пандемии, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Глубина продажи туров по России не превышает двух недель. Если год назад в конце сентября уже шли активные бронирования Нового года, то в этот раз операторы их ждут, в лучшем случае, только в декабре", - рассказала она.

По словам Тюриной, туристы сейчас преимущественно бронируют поездки на ближайшие выходные. Так, гостиницы в начале недели загружены на 35-40%, к концу - на 90-100%. Заранее перестали покупать и автобусные туры.

"Туристы и сами туроператоры боятся бронировать поездки задолго, учитывая опыт весны 2020 года, когда многие оплаченные туры зависли. Новогодних бронирований нет, и оживления спроса можно ждать, только когда появится ясность со второй волной коронавируса", - считает эксперт.

Она заметила, что дело именно в пандемии, а не деньгах, поскольку доступные туры по России есть. В то же время туроператоры фиксируют резкий спад спроса на многодневные поездки, как только появляется информация о росте случаев заболевания.

"Прибавляет оптимизма то, что летние туры у многих туроператоров продавались практически на уровне прошлого года - очевидно, что люди хотят путешествовать. Но в компаниях не уверены, смогут ли продержаться до декабря. Есть проблемы с отелями, они не хотят ждать, требуют оплаты квот, выставляя при этом не самые адекватные цены", - сказала эксперт.

Она также добавила, что у ряда турфирм из-за пандемии уменьшилось число постоянных клиентов - например, исчезли школьные группы, которые давали хорошие объемы. Сузилась и география поездок. Прием в Москве, например, практически не востребован, поскольку столицу воспринимают как эпицентр вируса.

"Турбизнес возлагает надежды на вторую программу кэшбэка за туры по России, которая стартует в октябре. Анонсированные 20% возврата стоимости и уменьшение длительности тура до двух ночей могут сработать. Первая программа туроператорам точно помогла", - заключила Тюрина.

Спрос на поездки по России, особенно на юг, начал расти после снятия связанных с коронавирусом ограничений: о рекордном числе туристов по итогам летнего сезона сообщили в Краснодарском крае и Крыму. Тем не менее, в последнюю неделю ситуация с COVID-19 в стране ухудшается - количество новых случаев ежедневно растет, и это снижает интерес россиян к поездкам.

28 сентября власти сообщили о выявлении более 8 тыс. новых случаев заражения, последний раз такая цифра была 2 июня.