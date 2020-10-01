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Программа туристического кэшбэка продлена до 10 января

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство продлило программу туристического кэшбэка до 10 января 2021 года, но изменило ее условия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

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Помимо отелей и туроператоров к участию в программе допустили туристические агрегаторы.

Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается, тогда как ранее предел был 25 000 рублей.

Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 000 рублей, вместо прежних 15 000. Ранее в проекте постановления значилась другая сумма - 50 000 рублей.

Обязательное условие программы – оплата картой "Мир" – осталось прежним. Кэшбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Даты начала и окончания продаж туристических услуг с кэшбэком Ростуризм объявит позднее. Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее говорила, что второй этап начнется в октябре.

Ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 млрд рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кэшбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года, напомнили в правительстве.

Второй этап продаж продлится не менее полутора месяцев.

Михаил Мишустин Ростуризм правительство коронавирус

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