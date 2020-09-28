ВС Карелии отказал в просьбе передать дело историка Дмитриева в другой суд

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - С заявлениями о передаче дела на рассмотрение в другой суд вправе обращаться только участники процесса, сообщила в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь Верховного суда Карелии Татьяна Калистратова.

"С заявлениями о недоверии суду, об отводах судей и составов суда, о передаче дела на рассмотрение в другой суд вправе обращаться только лица, участвующие в уголовном деле. Общественность такими лицами не является. Поэтому это обращение заявлено неустановленными лицами и комментировать его мы не будем", - сообщила собеседник агентства.

Как сообщалось, почти 250 ученых, правозащитников, деятелей культуры и журналистов в открытом письме попросили председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса передать дело историка Юрия Дмитриева в суд любого другого региона.

Авторы обращения опасаются необъективности ВС Карелии по этому делу, высказывают мнение, что этот суд уже проявлял пристрастность, и пишут, что он "уже просто не сможет вынести справедливое решение сейчас".

Первое заседание по рассмотрению жалоб гособвинения, защиты и потерпевшей стороны на приговор Дмитриеву состоялось 22 сентября. Судья Алла Раць назначила Дмитриеву нового адвоката - Артема Черкасова из Петрозаводска, поскольку его защитник вынужден изолироваться из-за коронавируса. Дмитриев пытался отказаться от Черкасова. Следующее заседание пройдет 29 сентября.

22 июля Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. По обвинениям в изготовлении детской порнографии и в хранении фрагментов ружья суд историка оправдал.

Дмитриев вины не признает. Его судили дважды.