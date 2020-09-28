Верховный суд Карелии попросили передать дело историка Дмитриева в другой регион

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Почти 250 ученых, правозащитников, деятелей культуры и журналистов попросили председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса передать дело историка Юрия Дмитриева в суд любого другого региона. Их открытое письмо опубликовала "Новая газета".

Авторы письма опасаются необъективности Верховного суда Карелии по этому делу, высказывают мнение, что этот суд уже проявлял пристрастность, и пишут, что этот суд "уже просто не сможет вынести справедливое решение сейчас".

"Рассматривает апелляцию судья Алла Раць, ранее дважды продлевавшая Дмитриеву содержание в СИЗО, и все происходящее на этом процессе дает нам повод усомниться в объективности судейства и, более того, предположить, что на судью оказывается давление", - говорится в письме.

Авторы письма напомнили, что Петрозаводский городской суд дважды оправдывал Дмитриева по "нехорошим статьям", а по еще одному тяжкому обвинению назначил наказание "намного ниже нижнего предела". Они считают, что это "лишний раз говорит о невиновности Юрия Дмитриева и одновременной невозможности эту невиновность признать из-за беспрецедентного давления на суд тех, кто не может простить историку его исследований ГУЛАГовского прошлого".

Они напомнили, что Дмитриев, глава карельского "Мемориала", был первооткрывателем массовых захоронений жертв сталинских репрессий на территории урочища Сандармох.

Письмо подписали академики РАН Евгений Александров и Ефим Хазанов, члены-корреспонденты РАН, в том числе Аскольд Иванчик, актеры, кинематографисты, журналисты, художники, издатели, историки, учителя, жители Петрозаводска, политики из партии "Яблоко", правозащитники, священники Алексей Уминский и Григорий Михнов-Вайтенко, а также президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына.

Первое заседание по рассмотрению жалоб гособвинения, защиты и потерпевшей стороны на приговор Дмитриеву состоялось 22 сентября. Судья Раць назначила Дмитриеву нового адвоката - Артема Черкасова из Петрозаводска, поскольку его защитник вынужден изолироваться из-за коронавируса. Дмитриев пытался отказаться от Черкасова. Следующее заседание пройдет 29 сентября.

22 июля Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. По обвинениям в изготовлении детской порнографии и в хранении фрагментов ружья суд историка оправдал.

Дмитриев вины не признает. Его судили дважды.