"Мемориал" подаст жалобу в ЕСПЧ на ужесточение приговора историку Дмитриеву

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правозащитный центр "Мемориал" подаст жалобу в Европейский суд по правам человека на решение Верховного суда о пересмотре дела историка Юрия Дмитриева и назначение ему 13 лет колонии строгого режима вместо практически отбытых 3,5 лет. Об этом заявил председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

По его словам, жалоба будет направлена с согласия Дмитриева.

Орлов также назвал неправовым решение Верховного суда, поскольку Дмитриев отказался от назначенного ему адвоката: "Дмитриев был лишен полноценной адвокатской защиты. Его адвокат Виктор Ануфриев целиком и полностью был погружен, все досконально знал. И вот новый человек, не знающий. Дмитриев выразил несогласие, с ним не посчитались. На мой взгляд, это абсолютное основание для отмены этого незаконного по сути дела приговора".

"Это месть тем, кто его защищал, плевок в сторону всей общественности, которая защищала Дмитриева. Месть той системы, которая себя считает наследницей советской системы", - сказал Орлов.

По его словам, "обвинения сфабрикованные, процесс абсолютно политически мотивированый, они показывают, кто здесь хозяин".

Также пресс-службой "Мемориала" опубликовано заявление Международного общества "Мемориал", в котором приговор оценивается как "жестокий, незаконный, неправовой, политически мотивированный".

"Неангажированному наблюдателю очевидно: судебный процесс, проходивший два дня в Верховном суде Карелии, нельзя считать справедливым, хотя бы потому, что подсудимый по сути был лишен полноценной защиты. Суд безосновательно отказался отложить процесс до выздоровления адвоката, который защищал Дмитриева почти четыре года, и не принял во внимание отказ Дмитриева от адвоката по назначению", - говорится в заявлении.

"Мы вместе с нашим товарищем, Юрием Дмитриевым, с его защитой, со всеми, кто его поддерживал, будем бороться за отмену этого чудовищного приговора", - отмечают правозащитники.