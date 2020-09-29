Три адепта "Свидетелей Иеговы" на Камчатке получили условные сроки

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Суд на Камчатке вынес обвинительный приговор трем последователям религиозной организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ), сообщила агентству "Интерфакс" во вторник старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Камчатскому краю Елена Матафонова.

По ее словам, подсудимые признаны виновными в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Всем трем осужденным назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и последующим ограничением свободы на шесть месяцев.

Фигурантами дела являются жители города Елизова - супружеская пара, а также их знакомая пенсионерка.

"Деятельность запрещенной организации "Свидетели Иеговы" они организовали в Елизове в период с июля 2017-го по август 2018 года", - заявила представитель СКР.

Дело, возбужденное на основании материалов, поступивших из региональных управлений ФСБ и МВД России, расследовало Следственное управление СКР по Камчатскому краю.