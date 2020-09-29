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Евро пробил уровень в 93 рубля

Евро пробил уровень в 93 рубля
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Во вторник утром рубль дешевеет к доллару и евро на "Московской бирже" на негативном внешнеполитическом фоне и в отсутствие внутренних факторов поддержки. За первые десять минут торгов курс евро поднялся выше уровня в 93 рубля.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,16-79,33 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс вырос на 25 копеек и составил 79,33 рубля за доллар. Евро подорожал на 35,75 копейки, до 92,62 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45) подорожала на 29,78 копейки, до 83,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 65,87 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,141 рубля выше официального курса.

Чуть позднее евро превысил отметку 93 рубля впервые с 21 января 2016 года. В 10:09 евро подорожал до 93,0575 рубля (+79,5 копейки).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на старте торгов в условиях негативного внешнеполитического фона из-за военных действий на территории Нагорного Карабаха и отсутствия внутренних факторов поддержки.

На вторник, 29 сентября, назначено официальное обсуждение конфликта в Нагорном Карабахе в Совете Безопасности ООН, оно пройдет в формате закрытых консультаций, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире организации. Официальный запрос о проведении обсуждения поступил от пяти европейских стран в Совбезе - Франции, Германии, Великобритании, Эстонии и Бельгии.

В понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а позже - с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Цены на нефть опускаются на торгах во вторник на опасениях, что возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 в мире замедлит восстановление мировой экономики и будет ограничивать спрос на нефть.

По данным статистического сайта Worldometer и по данным университета Джонса Хопкинса, число смертей людей с COVID-19 превысило отметку в 1 млн. Всего с начала пандемии в мире диагностировали свыше 33,3 млн случаев заражения коронавирусом.

Трейдеры ждут еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который может показать первое за последние три недели увеличение запасов нефти.

К 10:01 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,49% - до $42,22 за баррель. За торги понедельника контракт подорожал на 1,2%. Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением торгов в среду.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,64% - до $40,34 за баррель. В понедельник WTI подорожала на 0,9%.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Запасы бензина в Штатах, как ожидается, снизились по итогам восьмой недели подряд - на 1,2 млн баррелей.

Мосбиржа коронавирус Нагорный Карабах СБ ООН Армения Азербайджан WTI Brent

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