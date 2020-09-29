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Москва сняла ограничения на закупку онкопрепарата "Винкристин"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство отменило ограничения на госзакупки противолейкозного препарата "Винкристин", сообщила пресс-служба кабинета министров. В январе на исчезновение этого и других препаратов с рынка жаловались в (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

"Винкристин" входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Импортные лекарства из этого списка не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС. Однако в правительстве пришли к выводу, что в случае с "Винкристином" такое ограничение мешало эффективному лечению: смена препарата могла привести к ухудшению состояния пациента с быстро прогрессирующим заболеванием.

В июле Минздрав заявлял, что взял ситуацию с "Винкристином" на контроль: ведомство отметило, что препарат исчез со складов, "Верофарм" обещал возобновить поставки не ранее 2021 года, министерство собиралось нарастить собственное производство "Винкристина".

Ранее правительство сняло ограничения на приобретение девяти препаратов, которые применяют при лечении злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей у детей, напомнили в пресс-службе.

Винкристин Минздрав правительство

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