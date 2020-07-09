Минздрав взял на контроль ситуацию с дефицитом онкологического препарата "Винкристин"

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В России со складов исчез препарат для лечения онкологических пациентов "Винкристин", поставки возможны только со следующего года, но Минздрав России намерен нарастить собственное производство, заявляют в министерстве.

"По информации, представленной компанией-производителем ООО "Верофарм", в настоящее время на складах отсутствуют запасы вышеуказанного лекарственного препарата. Возобновление поставок препарата производителем планируется не ранее 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в четверг.

По информации ООО "Тева", компания приостановила ввоз лекарственного препарата под торговым наименованием "Винкристин - Тева". После принятия решения о регистрации предельной отпускной цены, этот лекарственный препарат появится на фармацевтическом рынке РФ, отмечается в сообщении.

Также Минздрав собрал информацию о потребности в лекарственном препарате Винкристин, направил соответствующее письмо в НМИЦ онкологии имени Блохина "с целью наращивания производства необходимого количества лекарственного препарата".

По словам директора НМИЦ онкологии им. Блохина Ивана Стилиди, в научно-производственном филиале "Наукопрофи" принято решение наращивать объемы производства Винкристина. "Планировалось произвести 46 тысяч упаковок за 2020 год. По состоянию на июнь 2020 произвели 48 тысяч и до конца года планируется еще 105 тысяч упаковок", - говорится в сообщении.

В Минпромторг России направлено письмо о недопущении прекращения производства этого необходимого препарата и принятии экстренных мер по его возобновлению в прежних объемах, сообщает Минздрав.

Ранее СМИ сообщили о том, что запасы Винкристина в России заканчиваются. Причем в большинстве протоколов лечения его замена на другой препарат невозможна. По данным СМИ, годовая потребность в Винкристине в России - 200 тыс. флаконов.