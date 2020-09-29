Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34Заразились
на 29.09В России 1 167 805+8 232В мире 33 353 615+273 851

Почти половине россиян пришлось изменить планы на отдых этим летом

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Почти половина россиян изменила планы отдыха на лето, в основном из-за пандемии коронавируса и финансовых проблем, сообщил журналистам во вторник директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин.

"Согласно нашему опросу, 45% россиян изменили свои планы на летний отдых. Решили не брать отпуска 23%; отдохнули не там, где планировали, - 22%; затруднились с ответом - 9%. При этом запланированные изначально летние поездки состоялись у 46% опрошенных", - сказал он.

Россиянам, у которых изменились планы, задавался открытый вопрос о причинах: 58% заявили, что это произошло из-за пандемии, 18% - из-за финансовых проблем, 11% - из-за ограниченного передвижения и закрытых границ.

В общей сложности 74% россиян заявили, что взяли отпуска. Увеличилась аудитория тех, кто отдыхал больше месяца. В среднем россияне отдыхали 33 дня, годом ранее средняя продолжительность отпуска составила 28 дней.

Исследование проводилось на базе опроса "ВЦИОМ-Спутник". Это ежедневный телефонный опрос россиян старше 18 лет, охватывающий 1600 респондентов, проживающих не менее чем в 80 регионах. Погрешность - 2,5%.

Кирилл Родин ВЦИОМ

Новости

Керченская паромная переправа прекратит работу из-за отсутствия спроса

Керченская паромная переправа прекратит работу из-за отсутствия спроса
Пандемия коронавируса

Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю

Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю
Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Родные убитых срочником Шамсутдиновым подали иски почти на 27 млн руб.

Родные убитых срочником Шамсутдиновым подали иски почти на 27 млн руб.

Путин не нашел конъюнктуры в отношениях Москвы и Минска

Пандемия коронавируса

В 83 регионах России за сутки выявлено 8 232 заболевших коронавирусом

В 83 регионах России за сутки выявлено 8 232 заболевших коронавирусом
Пандемия коронавируса

Количество госпитализаций больных COVID-19 выросло на 45% в Подмосковье

Евро пробил уровень в 93 рубля

Евро пробил уровень в 93 рубля
Пандемия коронавируса

В Роспотребнадзоре предсказали выход РФ на плато по COVID-19 к ноябрю

Счетная палата признала безуспешной "мусорную реформу"

Счетная палата признала безуспешной "мусорную реформу"

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты "Мир"

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты "Мир"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');