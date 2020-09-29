Почти половине россиян пришлось изменить планы на отдых этим летом

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Почти половина россиян изменила планы отдыха на лето, в основном из-за пандемии коронавируса и финансовых проблем, сообщил журналистам во вторник директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин.

"Согласно нашему опросу, 45% россиян изменили свои планы на летний отдых. Решили не брать отпуска 23%; отдохнули не там, где планировали, - 22%; затруднились с ответом - 9%. При этом запланированные изначально летние поездки состоялись у 46% опрошенных", - сказал он.

Россиянам, у которых изменились планы, задавался открытый вопрос о причинах: 58% заявили, что это произошло из-за пандемии, 18% - из-за финансовых проблем, 11% - из-за ограниченного передвижения и закрытых границ.

В общей сложности 74% россиян заявили, что взяли отпуска. Увеличилась аудитория тех, кто отдыхал больше месяца. В среднем россияне отдыхали 33 дня, годом ранее средняя продолжительность отпуска составила 28 дней.

Исследование проводилось на базе опроса "ВЦИОМ-Спутник". Это ежедневный телефонный опрос россиян старше 18 лет, охватывающий 1600 респондентов, проживающих не менее чем в 80 регионах. Погрешность - 2,5%.