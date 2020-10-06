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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
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ВЦИОМ сообщил о страхе перед коронавирусом у трех четвертей россиян

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Опасаются заразиться коронавирусом или заражения своих близких 74% россиян, рассказал гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Он сослался на результаты опроса, проведенного 5 октября среди 1600 взрослых.

Пандемия коронавируса

Сильные опасения испытывают 15% опрошенных, еще 59% опасаются заразиться в какой-то степени, добавил Федоров. 11% респондентов уверены, что не заразятся ни они сами, ни их близкие.

"Мы вопрос сформулировали так: нужно ли ограничения ввести такие же жесткие, как в прошлый раз, или жестче, или мягче? Cамый массовый ответ по стране в целом - 36% респондентов считают, что ограничения должны быть менее строгими. 16% опрошенных полагают, что они должны быть более жесткими", - продолжил Федоров, говоря уже о результатах опроса, проведенного 30 сентября.

Чаще всего за ужесточение ограничений выступала молодежь - 22% в возрастной группе от 18 до 24 лет.

31% опрошенных высказались за сохранение ограничений на весеннем уровне.

В апреле о сильном страхе заразиться говорили 22% опрошенных ВЦИОМом, 10% респондентов были уверены в собственной безопасности. 28% россиян тогда оценивали вероятность заболеть как незначительную.

Другой апрельский опрос показал, что 60% россиян выступают за жесткие карантинные ограничения, а среди лиц старше 60% сторонников жестких мер было 70%.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 06 октября 2020 годаПандемия коронавируса
ВЦИОМ коронавирус ФОМ Валерий Федоров

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