Депутаты Александр Карелин и Григорий Ледков уйдут из Госдумы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Профильная комиссия Госдумы согласилась с досрочным прекращением полномочий депутатов Григория Ледкова и Александра Карелина (оба - "Единая Россия").

Соответствующие проекты постановления Госдумы зарегистрированы в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты.

Ранее один из членов мандатной комиссии нижней палаты, депутат Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") написал в своем Телеграм-канале, что Ледков переходит в Совет Федерации представлять Ямало-Ненецкий автономный округ.

О планируемом переходе Карелина - трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе - из Госдумы в Совет Федерации впервые стало известно летом. 17 сентября СМИ сообщили, что "Единая Россия" намерена делегировать Карелина в Совет Федерации от Новосибирской области, имея большинство в региональном законодательном собрании. Таким образом, он может занять место сенатора Владимира Лаптева.

Накануне первый замруководителя фракции ЛДПР Вадим Деньгин сообщил, что покидает Госдуму и перейдет в Совет Федерации представлять Брянскую область. На его место, как ожидается, перейдет сенатор Сергей Калашников.