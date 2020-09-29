До 25% инфицированных россиян переносят COVID бессимптомно

Тяжелые формы течения болезни отмечаются у 2,6-2,7% инфицированных

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Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что около четверти россиян из числа заболевших коронавирусом переносят его бессимптомно.

"Порядка 23-25% приходится на бессимптомные формы заболевания, 75-77% приходится на заболевания с клиническими проявлениями. Порядка 49% - ОРВИ, и доля внебольничных пневмоний - 25-27%", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства во вторник.

Она отметила, что по степени тяжести ситуация практически не меняется: "тяжелые формы составляют 2,6-2,7%, чуть возросли легкие формы заболевания - на 1,2%, среднетяжелые - на 1,7%".

"Что касается возрастной структуры, ожидаемо в коллективах возросла заболеваемость детей и (людей) старше 65 лет. Старше 65 лет - возросла на 2,6% и оценивается в 21,5%. Что касается детей, возросла заболеваемость на 18,4%, но в основном, от 55-95% - бессимптомное течение или легкое проявление ОРВИ", - сказала Голикова.