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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:08Заразились
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До 25% инфицированных россиян переносят COVID бессимптомно

Тяжелые формы течения болезни отмечаются у 2,6-2,7% инфицированных

До 25% инфицированных россиян переносят COVID бессимптомно
Фото: Reuters

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что около четверти россиян из числа заболевших коронавирусом переносят его бессимптомно.

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"Порядка 23-25% приходится на бессимптомные формы заболевания, 75-77% приходится на заболевания с клиническими проявлениями. Порядка 49% - ОРВИ, и доля внебольничных пневмоний - 25-27%", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства во вторник.

Она отметила, что по степени тяжести ситуация практически не меняется: "тяжелые формы составляют 2,6-2,7%, чуть возросли легкие формы заболевания - на 1,2%, среднетяжелые - на 1,7%".

"Что касается возрастной структуры, ожидаемо в коллективах возросла заболеваемость детей и (людей) старше 65 лет. Старше 65 лет - возросла на 2,6% и оценивается в 21,5%. Что касается детей, возросла заболеваемость на 18,4%, но в основном, от 55-95% - бессимптомное течение или легкое проявление ОРВИ", - сказала Голикова.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Соединенные Штаты по-прежнему занимают первую строчку в списке стран-лидеров по числу зараженных COVID-19. В стране за сутки выявили свыше 33 тыс. случаев заражения коронавирусом. Количество умерших от коронавируса в мире превысило 1 миллион. На фото: похороны жертв коронавируса COVID-19 в индийском городе Гувахати.28 сентября. Строгими ограничительными мерами сопровождалось национальное паломничество святого Вацлава в чешском городе Стара Болеслав.28 сентября. Кинофестиваль "Трайбека" проходит в Нью-Йорке.25 сентября. Власти Израиля ужесточили режим общенационального карантина. По мнению правительства, необходимо закрыть синагоги, а также несущественные предприятия и рынки, сократить количество маршрутов общественного транспорта. Также, вероятно, введут запрет на публичные собрания, за исключением тех, что проходят в кругу семьи.24 сентября. За минувшие сутки в Непале зарегистрированы 1 172 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.23 сентября. В Пакистане открылись учебные заведения для учеников старших классов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19. Уроки в дошкольных и начальных классах планируется возобновить 30 сентября.22 сентября. Выставка фотографий работников здравоохранения открылась в Мельбурне.21 сентября. В Индии мавзолей Тадж-Махал открылся для посетителей после перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19.18 сентября. В Нидерландах за последние 24 часа было зарегистрировано 1972 новых случая коронавируса, что стало четвертым днем подряд рекордных максимумов в стране. На фото: активист Extinction Rebellion на демонстрации в финансовом районе Амстердама.17 сентября. Тренировка новобранцев в помощь полиции ХАМАСа в секторе Газа, где с 25 августа действует карантин.16 сентября. На окраине Лимы (Перу) начали проводить тестирование на COVID-19 от дома к дому. В стране продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до 30 сентября.16 сентября. В Индии число заболевших коронавирусом превысило 5 миллионов.15 сентября. Власти Израиля одобрили возобновление карантина в стране. Ограничения вступят в силу с 18 сентября и продлятся три недели. На фото: ортодоксальные иудеи молятся у Стены плача в Иерусалиме.14 сентября. В Каталонии начался учебный год.13 сентября. Пандемия коронавируса значительно повлияла на индустрию моды. На фото: показ коллекции Accidental Cutting в Мадриде.11 сентября. В Индии вспышка COVID-19 вступила в более опасную фазу, поскольку вирус начал распространяться в отдаленных городах и деревнях.10 сентября. Французские инженеры изобрели робота Pepper, который сможет определить, носят ли люди маски. Если нет, попросит надеть их, поскольку коронавирус продолжает распространяться в стране.8 сентября. Власти Малайзии обязали жителей носить защитные маски в общественных местах.8 сентября. В Израиле эпицентрами распространения вируса остаются города с преимущественно ультраортодоксальным населением.7 сентября. Индия вышла на второе место в мире по заболеваемости COVID-19. Число заразившихся коронавирусом превысило 4,2 млн человек. На фото: медработник раскладывает собранные мазки для тестирования на COVID-19 в Гаухати.7 сентября. В Барселоне больница включила в программу реабилитации пациентов с COVID-19 регулярное их пребывание на пляже у моря.4 сентября. В Колумбии возобновляется индустрия развлечений, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса. 3 сентября. Мужчина лежит в фальшивом гробу в наказание за нарушение правил в индонезийском городе Джакарта. Новые правила требуют от граждан носить маски в общественных местах в качестве меры предосторожности против новой вспышки коронавируса.2 сентября. В Гаване с 1 сентября введен комендантский час из-за роста новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.1 сентября. Почти 2 млн новых случаев заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Индии в августе. Это худший месячный показатель во всем мире. На фото: медицинский работник берет образец ПЦР для проведения тестов на COVID-19 в медицинском центре в Нью-Дели.1 сентября. Женщина закрывает лицо палестинским флагом в качестве превентивной меры против коронавирусной болезни в городе Газа.1 сентября. Программа всеобщего бесплатного тестирования на COVID-19 началась в Гонконге.1 сентября. Учащиеся средней школы на церемонии открытия нового осеннего семестра в китайском городе Ухань.1 сентября. На дорогах Непала были установлены 22 манекена в форме сотрудников дорожной полиции в рамках борьбы с нарушениями правил дорожного движения во время второго локдауна в стране.1 сентября. В Рио-де-Жанейро на специальной церемонии у статуи Христа-Искупителя членам Красного Креста выразили благодарность за их помощь в борьбе с пандемией.
Соединенные Штаты по-прежнему занимают первую строчку в списке стран-лидеров по числу зараженных COVID-19. В стране за сутки выявили свыше 33 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Хроника 09 января – 29 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова коронавирус

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