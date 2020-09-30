В России зарегистрирован 8 481 новый случай заражения коронавирусом

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 481 новый случай в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

В Москве за сутки выявили 2 308 случаев заражения.

Рост числа случаев COVID-19 в России отмечается с начала сентября: к 19 сентября прирост достиг шеститысячной отметки, впервые с июля. 25 сентября была преодолена отметка в семь тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в РФ, 28 сентября - в восемь тысяч случаев.

За сутки умерли 177 человек, выздоровели 5 858 человек. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 1 млн 176 тыс. 286 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Количество выписанных за весь период составило 958 257 человек.

Заболеваемость в регионах

В Москве отмечается наиболее высокий рост заболеваемости. За сутки 1 349 человек были выписаны, 27 пациентов умерли.

Еще 276 новых случаев за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 222 - в Московской области, 198 - в Ростовской области, 175 - в Нижегородской области, 162 - в Воронежской области, 156 - в Кемеровской области, 149 - в Свердловской области, 148 - в Ставропольском крае, 141 - в Ханты-Мансийском автономном округе, 131 - в Архангельской области, 129 - в Ямало-Ненецком АО, 122 - 114 - в Удмуртии и в Красноярском крае, 110 - в Самарской области, 107 - в Оренбургской области, 106 - в Волгоградской области, 105 - в Саратовской области. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.