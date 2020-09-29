Путин призвал предлагать людям необременительные меры COVID-защиты

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Власти всех уровней должны предлагать гражданам необременительные, но необходимые меры и средства защиты от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней власти и управления, - очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты", - сказал Путин во вторник на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

Он отметил, что людям надоело ношение масок, соблюдение дистанции и прочие ограничения, введенные из-за коронавируса. "Я их прекрасно понимаю", - сказал президент.

"Как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому не всегда верят в то, что весь мир столкнулся, и мы в России тоже, с очень опасным противником. Инфекционные заболевания и COVID не в последнюю очередь являются тихим, незаметным, но очень опасным врагом. Люди часто этого не чувствуют", - заявил Путин.

Президент напомнил, что значительная часть компетенций в решении вопросов по борьбе с COVID-19 переданы главам регионов. "До сих пор у нас все хорошо получалось. Надеюсь, что и дальше мы будем действовать в таком же режиме", - сказал он.

"То, что в Москве мы наблюдаем большее число заболевших, тоже не новая ситуация. Так было и весной. Но это значит, что в регионах, понимая это, должны быть готовы к любому развитию ситуации", - подчеркнул Путин.