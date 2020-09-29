Еще 27 человек с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 5203 до 5230 .

"В Москве скончались 27 пациентов , у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию",- сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 290 293 случая заражения COVID-19, вылечились от инфекции 247 301 человек.