Нефтегазовые гиганты поставили цель снизить выбросы парниковых газов к 2025 году

Фото: Reuters

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Члены Нефтегазовой климатической инициативы (Oil and Gas Climate Initiative, OGCI) поставили цель к 2025 году снизить среднюю углеродоемкость операций по добыче нефти и газа до 20-21 кг эквивалента углекислого газа на баррель нефтяного эквивалента (CO2e/boe) относительно базового уровня в 23 кг в 2017 году. Об этом говорится в сообщении объединения.

"Эта цель представляет собой сокращение к 2025 году от 36 до 52 млн тонн эквивалента CO2 в год при условии постоянного уровня добычи нефти и газа, что эквивалентно выбросам CO2 от потребления энергии в 4-6 млн домов", - говорится в пресс-релизе.

Целевой показатель включает в себя сокращение выбросов как CO2, так и метана в результате деятельности по разведке и добыче нефти и газа. Интенсивность выбросов будет рассчитываться как доля поступающих в продажу нефти и газа.

Чтобы внести свой вклад в сокращение выбросов парниковых газов, компании-члены OGCI примут ряд мер, включая работу над повышением энергоэффективности, использованию электроэнергии от возобновляемых источников, а также улавливанию, хранению и утилизации углерода.

Компании собираются отчитываться о достигнутых результатах ежегодно, эти данные в качестве независимой третьей стороны будет оценивать аудитор EY. Несмотря на то, что цели по снижению выбросов метана включены в целевые показатели уменьшения выбросов парниковых газов, OGCI продолжит отдельно отчитываться о прогрессе по снижению метаноемкости, отмечается в пресс-релизе.

OGCI была создана в 2014 году для осуществления коллективных действий в борьбе с изменением климата и активизации глобальных мер реагирования. В настоящее время она включает 12 компаний: BP, Chevron, CNPC, Eni, Equinor, ExxonMobil, Occidental, Petrobras, Repsol, Saudi Aramco, Shell и Total.