Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:41Заразились
на 16.07В России 752 797+6 428В мире 13 554 477+230 947

Нефтегазовые гиганты поставили цель снизить выбросы парниковых газов к 2025 году

Нефтегазовые гиганты поставили цель снизить выбросы парниковых газов к 2025 году
Фото: Reuters

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Члены Нефтегазовой климатической инициативы (Oil and Gas Climate Initiative, OGCI) поставили цель к 2025 году снизить среднюю углеродоемкость операций по добыче нефти и газа до 20-21 кг эквивалента углекислого газа на баррель нефтяного эквивалента (CO2e/boe) относительно базового уровня в 23 кг в 2017 году. Об этом говорится в сообщении объединения.

"Эта цель представляет собой сокращение к 2025 году от 36 до 52 млн тонн эквивалента CO2 в год при условии постоянного уровня добычи нефти и газа, что эквивалентно выбросам CO2 от потребления энергии в 4-6 млн домов", - говорится в пресс-релизе.

Экономика"ЛУКОЙЛ" включился в борьбу с глобальным потеплением и пересмотрел долгосрочный прогноз отраслиЧитать подробнее

Целевой показатель включает в себя сокращение выбросов как CO2, так и метана в результате деятельности по разведке и добыче нефти и газа. Интенсивность выбросов будет рассчитываться как доля поступающих в продажу нефти и газа.

Чтобы внести свой вклад в сокращение выбросов парниковых газов, компании-члены OGCI примут ряд мер, включая работу над повышением энергоэффективности, использованию электроэнергии от возобновляемых источников, а также улавливанию, хранению и утилизации углерода.

Компании собираются отчитываться о достигнутых результатах ежегодно, эти данные в качестве независимой третьей стороны будет оценивать аудитор EY. Несмотря на то, что цели по снижению выбросов метана включены в целевые показатели уменьшения выбросов парниковых газов, OGCI продолжит отдельно отчитываться о прогрессе по снижению метаноемкости, отмечается в пресс-релизе.

OGCI была создана в 2014 году для осуществления коллективных действий в борьбе с изменением климата и активизации глобальных мер реагирования. В настоящее время она включает 12 компаний: BP, Chevron, CNPC, Eni, Equinor, ExxonMobil, Occidental, Petrobras, Repsol, Saudi Aramco, Shell и Total.

ExxonMobil Shell Total BP Chevron Repsol Saudi Aramco CNPC Eni Equinor Occidental Petrobras

Новости по теме

Новости

Натурализовавшийся гражданин Эстонии погиб на войне в Донбассе

Что произошло за день: четверг, 16 июля

Глава РФПИ объяснил, что РФ нет смысла красть данные о британской COVID-вакцине

Опубликованы новые фотографии Солнца, сделанные с рекордно близкого расстояния

Опубликованы новые фотографии Солнца, сделанные с рекордно близкого расстояния
Пандемия коронавируса

Великобритания обвинила хакеров РФ в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19

Великобритания обвинила хакеров РФ в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19

Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении

Глава МИД Великобритании обвинил РФ в попытке вмешательства в выборы 2019 года

Глава МИД Великобритании обвинил РФ в попытке вмешательства в выборы 2019 года

Во Франции ношение масок в общественных местах станет обязательным

Во Франции ношение масок в общественных местах станет обязательным

Британские парламентарии решили обнародовать "российский доклад" 22 июля

Пандемия коронавируса

ОАЭ и Китай первыми мире приступили к финальной стадии тестирования COVID-вакцины

ОАЭ и Китай первыми мире приступили к финальной стадии тестирования COVID-вакцины
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');