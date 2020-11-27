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МС-21 с российским двигателем совершит первый полет до конца года

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Самолет МС-21-310 с российским двигателем ПД-14, который собрали на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех"), совершит первый полет до конца 2020 года, сообщил глава Минпросторга Денис Мантуров.

"Мы сейчас заслушали доклад инженеров и руководства предприятия (Иркутского авиазавода. - ИФ.) о том, как идет работа. Сейчас ведется отладка систем тестирования. В ближайшие дни прибудут специалисты из конструкторского бюро Яковлева для того, чтобы подготовиться к первому полету", - сообщил министр.

По его словам, этот полет ориентировочно может состояться 17-18 декабря.

В ноябре текущего года "Корпорация "Иркут" завершила строительство опытного образца самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет, создаваемый предприятиями "Ростеха". Будет выпускаться как с российскими ПД-14, так и с американскими Pratt&Whitney. Образцы с импортными двигателями уже проходят летные испытания. Начало их серийных поставок неоднократно переносилось, по последним официальным данным, оно ожидается в конце 2021 года. Одной из причин были санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит", повлекшие прекращение поставок композиционных материалов для создания самолета. Российским поставщиком компонентов выбран завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга". Комментируя ситуацию, президент Владимир Путин называл действия западных поставщиков "хамством".

ПД-14 - базовый турбовентиляторный двигатель с тягой на взлете от 9 до 18 т, создается предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) для оснащения МС-21. В октябре прошлого года мотор был сертифицирован Росавиацией, что позволяет эксплуатировать его в России. Для работы на зарубежных рынках ПД-14 должен быть сертифицирован по стандартам Европейского агентства безопасности полетов (EASA), которая, по последний данным, ожидается в 2020 году.

В настоящее время опытные самолеты МС-21 оснащены двигателями PW1400G производства американской Pratt&Whitney.

МС-21 Иркут ОАК Минпромторг Денис Мантуров ПД-14 Pratt&Whitney

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