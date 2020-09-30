Путин подтвердил намерение помогать Абхазии в вопросах нацбезопасности и экономики

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в поздравлении президенту Абхазии Аслану Бжании по случаю Дня независимости подтвердил намерение "и впредь оказывать всемерное содействие Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности", сообщила пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства, и выразил уверенность, что дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей в различных сферах отвечает коренным интересам граждан двух стран.

Говоря о самом празднике Дня победы и независимости республики, российский президент отметил, что он "олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии, отстоявшего в нелегкой борьбе свое право на свободную, мирную жизнь".