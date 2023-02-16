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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

В Совбезе Абхазии назвали вбросом информацию о возможном присоединении к России

В Совбезе Абхазии назвали вбросом информацию о возможном присоединении к России
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба назвал вбросами информацию о возможном вхождении республики в состав России.

"У нас есть Конституция, которая просто не позволяет обсуждать вообще эту тему. Это уголовно наказуемая ответственность за постановку таких вопросов вообще. Поэтому это нереально", - заявил он информационному порталу "Абхазия сегодня".

Так он прокомментировал публикации некоторых российских СМИ о том, что нынешний визит главы Абхазии Аслана Бжании в Москву может быть связан с "возможным присоединением нескольких государств к территории РФ", в числе которых называли и Абхазию.

"Такие вопросы так не решаются - поехал президент в Москву и вдруг вернулся, и мы в составе России, - заявил он. - Подобные вбросы не имеют ничего общего с реальностью".

По его словам, "президент поехал с рабочим визитом в Москву, сегодня у него встреча будет в Совете Безопасности России".

"Я тоже должен на днях прибыть в Москву на встречу с коллегами из Совета безопасности. Мы готовим план мероприятий по совместным действиям. Единственное, на что мы никогда не можем пойти, даже обсуждать эту тему - это утрата нашего суверенитета, нашей независимости", - сказал Шамба.

В то же время он отметил, что на уровне экспертов могут обсуждаться вопросы нового евразийского союза.

"Но однозначно да, обсуждаются какие-то вопросы, но это на уровне экспертных оценок, какие возможны в будущем конфигурации, говорят о евразийском союзе типа Европейского Союза. Европейский Союз тоже не означает утрату суверенитета государств, которые в него входят. (...) Мы только слышали от официальных лиц о том, что признание Абхазии не подлежит пересмотру. Это было сделано неоднократно, об этом говорил и президент, и другие официальные лица Российской Федерации", - подчеркнул секретарь Совбеза.

16 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил на брифинге, что в графике Владимира Путина нет встречи с Бжания, который находится в Москве с рабочим визитом.

Абхазия Аслан Бжания Совбез Сергей Шамба
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