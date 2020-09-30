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Доллар снова резко подорожал в начале торгов на Московской бирже

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В начале торгов на Московской бирже в среду рубль дешевеет к доллару и евро, отыгрывая негативные сигналы с внешнего рынка.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,25-79,4 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 27,25 копейки, до 79,35 рубля. Утром во вторник доллар за минуту подорожал на 25 копеек, до 79,33 рубля.

Евро в среду за первую минуту торгов подорожал на 25 копеек, до 93,11 рубля. Днем ранее курс евро за минуту взлетел на 35,75 копейки, до 92,62 рубля, а вскоре пробил уровень 93 рубля, впервые с 21 января 2016 года.

Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 26,25 копейки к уровню закрытия вторника, до 85,54 рубля.

Доллар при этом оказался на 33,45 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,88 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет на старте торгов, отыгрывая негативные сигналы с внешних рынков. Аппетит глобальных инвесторов к риску уменьшается на фоне опасений за темпы роста второй волны коронавируса. В частности, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что доля положительных тестов впервые за последние месяцы снова превысила 3%.

Трейдеры также оценивают итоги первых дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом.

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник вновь обсудила с главой Минфина США Стивеном Мнучиным новый проект стимулов, предложенный демократами. В интервью MSNBC Пелоси назвала эти переговоры "положительными". Она также заявила, что надеется на достижение соглашения между двумя партиями, "которое устранит любые сомнения относительно принятия закона и его подписания президентом".

Цены на нефть опускаются в среду на фоне обеспокоенности по поводу спроса из-за пандемии. Помимо этого, обеспокоенность трейдеров вызывает рост добычи в Ливии, а также информация о том, что Россия может превысить квоты в рамках соглашения ОПЕК+, сообщает Bloomberg.

Инвесторы также ожидают публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране.

К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,07%, до $40,59 за баррель. Во вторник Brent подешевела на 3,3%. Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением торгов в среду. Более активно торгуемый декабрьский контракт к 10:01 дешевел на 1,03% - до $41,13 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,87%, до $38,95 за баррель. Во вторник фьючерсы потеряли в цене 3,2%.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 25 сентября, снизились на 831 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,6 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

Московская биржа США коронавирус Нью-Йорк Дональд Трамп Джо Байден API Brent WTI

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