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Большинство зрителей поддержали выступление Байдена на дебатах с Трампом

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Шесть из десяти зрителей дебатов между президентом США Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом считают, что кандидат от демократов показал себя лучше, свидетельствует опрос фирмы SSRS, проведенный по заказу телеканала CNN.

Согласно опросу, шесть из 10 наблюдателей признали, что Байден показал себя лучше, чем Трамп. При этом 28% опрошенных считают, что действующий президент выступил лучше.

Около двух третей считают, что ответы Байдена были более правдивыми, чем ответы Трампа (65% против 29%).

Большинство респондентов, 69% также заявили, что нападки бывшего вице-президента на нынешнего главу США были справедливыми.

В то же время 32% заявили, что Трамп был прав.

Между тем, согласно опросу, проведенному перед дебатами 56% респондентов рассчитывали, что Байден выступит лучше. За Трампа голосовали 43%.

Опрос был проведен среди 568 избирателей, которые наблюдали за дебатами.

Погрешность опроса составляет 6,3%.

США Дональд Трамп Джо Байден

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