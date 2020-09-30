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Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов среды демонстрирует плавное снижение на фоне негативной динамики большинства мировых фондовых рынков, давление также оказывает обострившийся в последние дни армяно-азербайджанский конфликт; индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,2%, а изменение индекса РТС оказалось незначительным.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2905,23 пункта (-0,17%), индекс РТС - 1156,16 пункта (+0,04%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 1,1%.

Подешевели акции ВТБ (-1,1%), "МТС" (-0,8%), "Россетей" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), Сбербанка (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "префы" Сбербанка (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "РусАла" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Полюс" (+1%), Polymetal (+0,9%), "Московской биржи" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА, формированию в начале торгов на российском фондовом рынке тенденции к плавному снижению способствует, прежде всего, негативная динамика мировых рынков капитала, в том числе снижающаяся нефть.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник на возобновившихся опасениях из-за ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что доля тестов на коронавирус с положительным результатом впервые за последние месяцы снова превысила 3%. На настроения инвесторов также влияли ожидания первых из трех телевизионных дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду. Инвесторы оценивают статданные из Китая и Японии, а также результаты прошедших накануне первых дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом. Как отмечает MarketWatch, влияние дебатов на рынки было неоднозначным. Атмосфера, как и ожидалось, была враждебной, однако избиратели до сих пор не решили, кто из кандидатов лучше справился бы с кризисами, охватившими страну.

Японский Nikkei 225 упал на 1,53%. Розничные продажи в Японии в августе сократились на 1,9% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Месяцем ранее показатель упал на 2,9%. Аналитики ожидали снижения розничных продаж в стране в августе на 3,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:30 по московскому времени снизился на 1,81%. Биржи Южной Кореи в среду закрыты в связи с праздником (осенний праздник Чхусок - день полнолуния).

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:33 по московскому времени опустился на 0,24%, в то время как гонконгский Hang Seng - вырос на 0,8%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в сентябре 2020 года поднялся до 51,5 пункта, максимальной отметки с марта, по сравнению с 51 пунктом месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения промышленного PMI в сентябре до 51,2 пункта. Между тем PMI сферы услуг и строительства КНР в сентябре подскочил до максимальных с ноября 2013 года 55,9 пункта по сравнению с 55,2 пункта месяцем ранее.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду утром на фоне обеспокоенности по поводу спроса, инвесторы также ожидают публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в среду составила $40,55 за баррель, что на 1,17% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 3,3%. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $38,89 за баррель, что на 1,02% ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы потеряли в цене 3,2%.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 25 сентября, снизились на 831 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

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