Роспотребнадзор не нашел оснований для новых ограничений по COVID-19

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В шести из восьми федеральных округов России ситуация с заболеваемостью коронавирусом сильно не изменилась, поэтому вводить специальные ограничения оснований нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в состоянии и в цифрах заболеваемости. А вот два - да, в том числе Центральный федеральный округ. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет", - сказала Попова в интервью программе "Поздняков" на НТВ.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что в РФ было сделано 45 млн тестов и проверено на коронавирус почти 42 млн человек. По ее словам, "разница в людях и тестах небольшая и она сформировалась в феврале-марте, когда мы одного человека тестировали несколько раз, отлаживая систему тестирования".

"Во-первых, для того, чтобы имело смысл проверяться на коронавирус, нужно соблюдать все правила. Вот это очень важно. Если ходить без маски, если ездить в общественном транспорте без маски, если вечером была прекрасная вечеринка с большим количеством людей, то это можно делать каждый день и все равно пропустить тот момент, когда вирус возникнет. То есть смысл контролировать наличие вируса только тогда, когда вы соблюдаете правила", - подчеркнула она.

Кроме того, Попова рассказала, что проходить тестирование на коронавирус следует раз в неделю, при условии соблюдения всех мер профилактики и санитарных требований.

"Есть смысл контролировать наличие вируса только тогда, когда вы соблюдаете правила, вот тогда это можно делать раз в неделю с учетом того, что 14 дней - инкубационный период. И если один раз в неделю, вы все равно успеете заметить, когда что-то наступает. Такая регулярность была бы неплоха. Но главное, это не тест - а регулярно и постоянно защищать себя от вируса", - сказала она.

По данным оперштаба на среду, 30 сентября, суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 481 новый случай в 84 регионах. В Москве за сутки выявили 2 308 инфицированных. Рост числа случаев COVID-19 в России отмечается с начала сентября.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом новые ограничительные меры были введены в Москве: в столице, в частности, рекомендовали не выходить без особой необходимости из дома людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями.