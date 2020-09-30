Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:52Заразились
на 30.09В России 1 176 286+8 481В мире 33 561 081+207 466

Роспотребнадзор не нашел оснований для новых ограничений по COVID-19

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В шести из восьми федеральных округов России ситуация с заболеваемостью коронавирусом сильно не изменилась, поэтому вводить специальные ограничения оснований нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в состоянии и в цифрах заболеваемости. А вот два - да, в том числе Центральный федеральный округ. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет", - сказала Попова в интервью программе "Поздняков" на НТВ.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что в РФ было сделано 45 млн тестов и проверено на коронавирус почти 42 млн человек. По ее словам, "разница в людях и тестах небольшая и она сформировалась в феврале-марте, когда мы одного человека тестировали несколько раз, отлаживая систему тестирования".

"Во-первых, для того, чтобы имело смысл проверяться на коронавирус, нужно соблюдать все правила. Вот это очень важно. Если ходить без маски, если ездить в общественном транспорте без маски, если вечером была прекрасная вечеринка с большим количеством людей, то это можно делать каждый день и все равно пропустить тот момент, когда вирус возникнет. То есть смысл контролировать наличие вируса только тогда, когда вы соблюдаете правила", - подчеркнула она.

Кроме того, Попова рассказала, что проходить тестирование на коронавирус следует раз в неделю, при условии соблюдения всех мер профилактики и санитарных требований.

"Есть смысл контролировать наличие вируса только тогда, когда вы соблюдаете правила, вот тогда это можно делать раз в неделю с учетом того, что 14 дней - инкубационный период. И если один раз в неделю, вы все равно успеете заметить, когда что-то наступает. Такая регулярность была бы неплоха. Но главное, это не тест - а регулярно и постоянно защищать себя от вируса", - сказала она.

По данным оперштаба на среду, 30 сентября, суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 481 новый случай в 84 регионах. В Москве за сутки выявили 2 308 инфицированных. Рост числа случаев COVID-19 в России отмечается с начала сентября.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом новые ограничительные меры были введены в Москве: в столице, в частности, рекомендовали не выходить без особой необходимости из дома людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями.

Хроника 09 января – 30 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса
Пандемия коронавируса

"Аэрофлот" начал тренировать собак для поиска зараженных коронавирусом

Пандемия коронавируса

В России зарегистрирован 8 481 новый случай заражения коронавирусом

В России зарегистрирован 8 481 новый случай заражения коронавирусом

В России запретят включать чаевые в чек с 2021 года

В России запретят включать чаевые в чек с 2021 года

Доллар снова резко подорожал в начале торгов на Московской бирже

Путин поручил запретить с 2022 года экспорт необработанной древесины

Путин поручил запретить с 2022 года экспорт необработанной древесины

В РФ решили создать госплатформу для слежки за мошенническими сайтами

ВТБ вышел из капитала "Первого канала"

ВТБ вышел из капитала "Первого канала"

Иностранные поставщики стали отказываться от работы с авиастроителями РФ

Иностранные поставщики стали отказываться от работы с авиастроителями РФ

Стинг отменил выступления в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');