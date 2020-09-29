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Домашний режим для пожилых и хроников в Москве установили на месяц

Домашний режим для пожилых и хроников в Москве установили на месяц
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Рекомендации по соблюдению гражданами старше 65 лет и страдающими хроническими заболеваниями домашнего режима будут действовать до 28 октября, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

Документ опубликован на сайте столичной мэрии.

Кроме того, согласно новой версии указа, работодателям рекомендовано перевести работников на дистанционный режим работы до 28 октября, в том числе в приоритетном порядке работников старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома без особой необходимости, это же относится к людям, страдающим хроническими заболеваниями.

Собянин пояснил, что штрафовать и наказывать за выход из дома власти не намерены. Социальные карты пожилых москвичей для поездок на общественном транспорте блокированы не будут. Занятия физкультурой на свежем воздухе также не ограничиваются.

Для оставшихся дома горожан 65+ возобновятся такие сервисы, как автоматическое оформление больничных листов, телемедицина, доставка льготных лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости, психологическая поддержка.

С начала пандемии в Москве зафиксировано 290 293 случая заражения COVID-19. Во вторник, 29 сентября, в столице выявлено 2300 новых случаев заражения, прирост стал максимальным с 31 мая. 30 мая в Москве было выявлено 2 367 случаев коронавируса, затем количество выявленный случаев пошло на спад. В сентябре опять начался рост числа случаев заболевания.

Хроника 09 января – 29 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин коронавирус

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