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ЦИК сэкономил 262,8 млн рублей на голосовании по Конституции

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - На подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции, всего было потрачено 14 553 520 000 рублей. Это указано в отчете, который утвердил Центризбирком. Всего на это голосование было выделено 14 816 329 000 рублей.

Изменение Конституции

Председатель ЦИК Элла Памфилова объяснила, что удалось сэкономить деньги за счет изменения маршрутов полетов в труднодоступные районы.

Из общей суммы 98,7% было направлено избирательным комиссиям 85 субъектов страны. Сам ЦИК потратил 80 млн рублей.

В марте комиссия уточнила, что на информирование избирателей о голосовании выделяется 925 658 900 рублей, но регионам разрешили потратить на это дополнительные деньги из своих бюджетов.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции прошло с 25 июня по 1 июля. Первоначально его планировали провести 22 апреля, но от этого пришлось отказаться из-за коронавируса.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Центризбирком Элла Памфилова Конституция

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