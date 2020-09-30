ЦИК сэкономил 262,8 млн рублей на голосовании по Конституции

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - На подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции, всего было потрачено 14 553 520 000 рублей. Это указано в отчете, который утвердил Центризбирком. Всего на это голосование было выделено 14 816 329 000 рублей.

Председатель ЦИК Элла Памфилова объяснила, что удалось сэкономить деньги за счет изменения маршрутов полетов в труднодоступные районы.

Из общей суммы 98,7% было направлено избирательным комиссиям 85 субъектов страны. Сам ЦИК потратил 80 млн рублей.

В марте комиссия уточнила, что на информирование избирателей о голосовании выделяется 925 658 900 рублей, но регионам разрешили потратить на это дополнительные деньги из своих бюджетов.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции прошло с 25 июня по 1 июля. Первоначально его планировали провести 22 апреля, но от этого пришлось отказаться из-за коронавируса.